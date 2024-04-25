Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Nisan 2024 22:33
Kadro derecesinin değişmesi maaşı etkiler mi? Maaşta artış olur mu?

Memurlar için 4 ayrı derece öngörülmüştür, bunlar;

1-kazanılmış hak, yani kıdeme ya da öğrenim durumuna vs. göre değişen derece/kademe

2-kurum yani idare tarafından verilen kadro derecesi

3-emekli keseneğine esas derece

4-ödemeye esas derece

Kadro derecesinin değişmesi maaşı etkiler mi? Maaşta artış olur mu?

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