KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Nisan 2024 23:01
Kpss puanı hakkında

Merhabalar. Bu sene mezun oluyorum. Öğretmenlik bölümü 3. Sınıfta yani 2023 te sinava girdim bu sene mezunum insallah olurda bu sozu edilen atama temmuz Ağustos aylarında olursa atama tarihinde mezunum diyelim ben 2023 yılındaki puanımla atanma hakkım var mı

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