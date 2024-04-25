Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


25 Nisan 2024 23:33
Eğitim tayini

Arkadaslar merhaba sosyal hizmet lisans programından eğitim tayini yapmayı düşünüyorum. Gideceğim ilde sosyal hizmet edebiyat fakültesinde yer alıyor fakültenin sağlık bilimleri olmaması eğitim tayini acısından bir sorun teşkil eder mi? Daha önce aranızda yapan oldu mu? Cevaplarsanız sevinirim.

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