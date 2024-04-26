Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Nisan 2024 00:10
SAĞLIK KURULU RAPORU YARDIM

Merhaba

Büro memuru sözleşmeli olarak işe girmeye hak kazandım. 5 hekimli sağlık kurul raporu istediler. Ancak kbb da işitme normal, her iki kulakta 2 khz den sonra düşüş var yazmışlar. Sorun olur mu? Yardımınızı rica ederim

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