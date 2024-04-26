Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Nisan 2024 00:24
Cte Nas tayini hakkında tavsiye..

Tercihler hakkında tavsiyelere açığım: sakin yaşam, ekonomik olarak fazla yıpratmayan, şehir olarak sıkılmıyacak bir yere gitmek istiyorum tecrübeli arkadaşlardan seviyeli ve kırıcı olmucak şekilde görev yaptığı yerler hakkında olumlu olumsuz artıları-eksileriyle tecrübelerini aktarırırsa tercih yapacak arkadaşlar için de yardımcı olmuş olursunuz. Aklımızdaki sorulara da cevap buluruz.

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