Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Nisan 2024 00:29
Doktor ailesinin hakları var mı?

Doktorun eş, çocuk, anne baba, kardeş gibi yakınlarının herhangi bir hakkı, avantajı, önceliği vb. şeyleri var mı?


xLmx
Şef
26 Nisan 2024 00:54
yok
Toplam 1 mesaj

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