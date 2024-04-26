Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Nisan 2024 04:01
EMNİYET DANIŞTAY VE İDARE MAHKEME KARARI BEKLEYENLER

Bu konu başlığı altında yazalım bilgi fikir paylaşımı yapalım

Çok Yazılan Konular

Taltif ücretleri hesaplara yatmışTrafikçilere bayram ödüllendirmesiEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİcralık polisler tek başlıkEgm fetö idari soruşturmaSeçimde görevli olmamıza rağmen listeye ismimiz yazılmadıDüğünüm olmasına rağmen senelik izin vermiyorlarEş durumu mazeret atamasıBankalar kredi vermiyor

Sözlük

heidi 1 Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Farklılıklar 3 mukavva 1 Düşünceye olan eğilimin artması 1 Boğa burcu 2 çiçek toprağı 1 evi boyatmak 1 halfeti gülü 1 kaplan gözü 2 vanilya 2

Son Haberler

36 bin sözleşmeli tabibin hizmet birimleri yayımlandıKumar oynatan ve yer temin eden sendika hakkında ne işlem yapılır?26 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıklarıSPK, iki şirketin halka arzını onayladıKendini yere atan meclis üyesinden açıklama

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?