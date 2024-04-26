Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Nisan 2024 09:10
memura sosyal denge tazminatı şart
işçiye veriliyordu eskiden maaşları azdı şimdi memur altta kaldı devran değişti bu ödenek değişip memura verilmelidir

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