Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Nisan 2024 09:14
şehir giriş çıkış uygulama noktalarından isim istenmis
Böyle bir durum varmıs uygulama noktalarında çalışan arkadaşların bilgisi var mı yani ödüllendirme olup olmayacağını bilende yok bu arkadaşlardan bilgisi olan var mı

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