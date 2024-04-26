şehir giriş çıkış uygulama noktalarından isim istenmis

Böyle bir durum varmıs uygulama noktalarında çalışan arkadaşların bilgisi var mı yani ödüllendirme olup olmayacağını bilende yok bu arkadaşlardan bilgisi olan var mı

Böyle bir durum varmıs uygulama noktalarında çalışan arkadaşların bilgisi var mı yani ödüllendirme olup olmayacağını bilende yok bu arkadaşlardan bilgisi olan var mı