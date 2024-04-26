Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Nisan 2024 09:14
Şehir giriş çıkış uygulama noktalarından isim listesi istenmiş

Böyle bir durum varmıs uygulama noktalarında çalışan arkadaşların bilgisi var mı yani ödüllendirme olup olmayacağını bilende yok bu arkadaşlardan bilgisi olan var mı


kripto1982
Şube Müdürü
26 Nisan 2024 12:11
Vallahi devrem bende uygulama noktasında calsyorum, isim istemesyle bilgim yok, ancak karakol, ekipler, hassas, uygulama noktalarına kesinlikle yatırılması lazım, bürocular 7-8 gün izin yaptı, şubede calsnlar 6 ayda taltif alıyor, onun için kesinlikle bize de yatırılması lazım, bayramda 4 gün gundz calstm

Mustfa4444
Memur
26 Nisan 2024 12:57
ölüler zannediyor ki diriler hergün helva yiyor.4 yıldır şubedeyim 3 defa ödül aldım(depremden dolayı, geçen yıl genel seçimden dolayı ve bu yıl yerel seçimden dolayı) başka da bi taltif vs almadım. Bana göre ya bu taltif işi ya kakmalı ya da herkesin maaşına yansıyacak şekilde 3 kuruş da olsa,3 bin lira da olsa bordroda yer almalı. Sonuçta herkes işini yapıyor. Benim arefe günü 5 gündüz başladı bayram boyunca çalıştım. Benim suçum ne.Hadi trafikteki arkadaşı anladım 1 günlük takviye gidene yazmak nedir.Uyanık olan kendini yazdırıyor, bakın kurban bayramı geliyor taltif verileceği belli yine uyanık olan kendini 1 günlüğüne yazdıracak.E nöbet tutan,karakolda çalışan,bürocu olmayanın suçu ne bayramda çalışmıyor mu. Dediğim gibi çok haksızlık dönüyor. Ya tamamem bu işi kalkmalı ya da sabit ödeme olarak herkesin bordrosuna yansımalı
kripto1982, 5 saat önce
Vallahi devrem bende uygulama noktasında calsyorum, isim istemesyle bilgim yok, ancak karakol, ekipler, hassas, uygulama noktalarına kesinlikle yatırılması lazım, bürocular 7-8 gün izin yaptı, şubede calsnlar 6 ayda taltif alıyor, onun için kesinlikle bize de yatırılması lazım, bayramda 4 gün gundz calstm

kripto1982
Şube Müdürü
26 Nisan 2024 13:09
Kesinlikle devrem, bordroya sabit en az 10.000 TL eklenmesi lazım, taltif kalkmalıdr
Mustfa4444, 5 saat önce
ölüler zannediyor ki diriler hergün helva yiyor.4 yıldır şubedeyim 3 defa ödül aldım(depremden dolayı, geçen yıl genel seçimden dolayı ve bu yıl yerel seçimden dolayı) başka da bi taltif vs almadım. Bana göre ya bu taltif işi ya kakmalı ya da herkesin maaşına yansıyacak şekilde 3 kuruş da olsa,3 bin lira da olsa bordroda yer almalı. Sonuçta herkes işini yapıyor. Benim arefe günü 5 gündüz başladı bayram boyunca çalıştım. Benim suçum ne.Hadi trafikteki arkadaşı anladım 1 günlük takviye gidene yazmak nedir.Uyanık olan kendini yazdırıyor, bakın kurban bayramı geliyor taltif verileceği belli yine uyanık olan kendini 1 günlüğüne yazdıracak.E nöbet tutan,karakolda çalışan,bürocu olmayanın suçu ne bayramda çalışmıyor mu. Dediğim gibi çok haksızlık dönüyor. Ya tamamem bu işi kalkmalı ya da sabit ödeme olarak herkesin bordrosuna yansımalı

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
26 Nisan 2024 13:34
uygulama noktasında çalışan arkadaşlar galiba kumanyalar tasarruf tedbirleri adı altında yakında verilmemeye başlanacak. ben ödüllendirme verileceğinden de umudum kalmadı böyle dedikodu vardı yarından itibarende verilmeyecekmis artık
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