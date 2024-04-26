Şehir giriş çıkış uygulama noktalarından isim listesi istenmiş

ölüler zannediyor ki diriler hergün helva yiyor.4 yıldır şubedeyim 3 defa ödül aldım(depremden dolayı, geçen yıl genel seçimden dolayı ve bu yıl yerel seçimden dolayı) başka da bi taltif vs almadım. Bana göre ya bu taltif işi ya kakmalı ya da herkesin maaşına yansıyacak şekilde 3 kuruş da olsa,3 bin lira da olsa bordroda yer almalı. Sonuçta herkes işini yapıyor. Benim arefe günü 5 gündüz başladı bayram boyunca çalıştım. Benim suçum ne.Hadi trafikteki arkadaşı anladım 1 günlük takviye gidene yazmak nedir.Uyanık olan kendini yazdırıyor, bakın kurban bayramı geliyor taltif verileceği belli yine uyanık olan kendini 1 günlüğüne yazdıracak.E nöbet tutan,karakolda çalışan,bürocu olmayanın suçu ne bayramda çalışmıyor mu. Dediğim gibi çok haksızlık dönüyor. Ya tamamem bu işi kalkmalı ya da sabit ödeme olarak herkesin bordrosuna yansımalı

ölüler zannediyor ki diriler hergün helva yiyor.4 yıldır şubedeyim 3 defa ödül aldım(depremden dolayı, geçen yıl genel seçimden dolayı ve bu yıl yerel seçimden dolayı) başka da bi taltif vs almadım. Bana göre ya bu taltif işi ya kakmalı ya da herkesin maaşına yansıyacak şekilde 3 kuruş da olsa,3 bin lira da olsa bordroda yer almalı. Sonuçta herkes işini yapıyor. Benim arefe günü 5 gündüz başladı bayram boyunca çalıştım. Benim suçum ne.Hadi trafikteki arkadaşı anladım 1 günlük takviye gidene yazmak nedir.Uyanık olan kendini yazdırıyor, bakın kurban bayramı geliyor taltif verileceği belli yine uyanık olan kendini 1 günlüğüne yazdıracak.E nöbet tutan,karakolda çalışan,bürocu olmayanın suçu ne bayramda çalışmıyor mu. Dediğim gibi çok haksızlık dönüyor. Ya tamamem bu işi kalkmalı ya da sabit ödeme olarak herkesin bordrosuna yansımalı

kripto1982, 5 saat önce Vallahi devrem bende uygulama noktasında calsyorum, isim istemesyle bilgim yok, ancak karakol, ekipler, hassas, uygulama noktalarına kesinlikle yatırılması lazım, bürocular 7-8 gün izin yaptı, şubede calsnlar 6 ayda taltif alıyor, onun için kesinlikle bize de yatırılması lazım, bayramda 4 gün gundz calstm