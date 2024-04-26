Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Nisan 2024 09:36
36 bin yeni sağlık personeli alımı hayırlı olsun
bakanın son dakika açıklamasına göre 2024 yılı sonuna kadar alınacak 36 bin yeni sağlık personeli alımı hayırlı olsun

Tiamo00
Şef
26 Nisan 2024 09:37
yanlış yere yazmışım kusura bakmayın
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihÖğretmenlik meslek kanunu müjde geldi!!!Nöbet ek dersi 5 saate çıkarılmalıdırİl içi mazerette il ve ilçe emri verilir mi?Seçim görevi parası??Mesai Saati İçinde Kurs ya da SeminerRotasyon ne zaman gelecekAmiri Cimere şikayet etmekMemurluktan öğretmenliğe gecisÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.

Sözlük

böcek 1 Düşünceye olan eğilimin artması 1 göstergebilim 1 çiçek toprağı 1 Emir Kusturica 1 Kripto Parası Olan iPhone Kullanıcılarına Acil Uyarı 1 çöl tozu 1 güne bir söz bırak 2 Boğa burcu 4 floating in space 1

Son Haberler

Otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları aştı'Türkiye, Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli bir rol oynamaktadır'Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyorHatay'da cami önünde silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybettiSakarya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?