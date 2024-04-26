Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Nisan 2024 09:37
36 bin yeni sağlık personeli alımı hayırlı olsun
bakanın son dakika açıklamasına göre 2024 yılı sonuna kadar alınacak 36 bin yeni sağlık personeli alımı hayırlı olsun

mirai3414
Aday Memur
26 Nisan 2024 10:08
işci mi sözleşmeli mi

b.t.m.
Aday Memur
26 Nisan 2024 10:09

yeni alım yok, mevcutlar için sözleşmeliye geçmek isteyenlere özel sözleşmeli kadroluları. doktorlar


b.t.m.
Aday Memur
26 Nisan 2024 10:10

doktorları devlette tutmak için

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024/5 atama sms gelmeyenler !(Sağlık-Sen) ile (Türk Sağlık-Sen) istifa için daha ne olması gerekiyor?unvan degisikligiEş durumu tayini zamanı?2024/5 SMS GELMEYEN KİŞİLER2024 istifa sonrası atama bekleyenler?Doktor ailesinin hakları var mı?36 bin yeni sağlık personeli alımı hayırlı olsun Şoför olarak Şanlıurfa (Hilvan) dan Diyarbakıra becayiş arıyorumBeylikdüzü devlet hastanesi nasıl

Sözlük

şile ormanlarında görülen leopar 5 alt metin 1 çöl tozu 1 kaplan gözü 2 bir deli rüzgar 1 vanilya 1 Obsidyen 1 Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Farklılıklar 4 güne bir söz bırak 2 yarma aşı 1

Son Haberler

Otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları aştı'Türkiye, Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli bir rol oynamaktadır'Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyorHatay'da cami önünde silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybettiSakarya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?