KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


26 Nisan 2024 10:48
Uzman yardımcılığından uzman yardımcılığına geçiş

Arkadaşlar merhaba, bir kurumda uzman yardımcısı olarak çalışırken başka bir kurumun uzman yardımcılığı mülakatı kazanıldığında o kuruma geçiş yapılabilir mi?

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