Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Nisan 2024 11:02
Tarim ve orman bakanlığı

Tarim ve orman bakanlığı atama olumsuz gelen var mı??


arcaktas
Aday Memur
26 Nisan 2024 11:15

Tebligat gele oldu mu ki?

Toplam 1 mesaj

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