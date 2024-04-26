KPSS B Grubu Atamalar ve Tercihler Hk. Sorular

Merhaba,

KPSS B Grubu sınavına hazırlanan bir avukatım. Kısmetse kamu avukatlığı düşündüğüm için bu sınava hazırlanmaya karar verdim ancak tercihler ve atamalarla ilgili pek çok cevabını bulamadığım soru var.

1- Örneğin 2024 KPSS B grubu sınavına girdikten sonra aldığım puan ile 2024/2 atamasında bir kuruma atansam, bir sonraki sene aynı puanla yeniden tercih yapabilir miyim? Ya da kurum için farklı bölgelere nakil/tayin isteyebilir miyim?

2- Örneğin 2024/2 atamasında bir kurumda düz memur olarak tercih yaptım ve atandım. Daha sonra kurum içi yer açıldığı takdirde avukatlık pozisyonuna geçebilir miyim?

3- Son olarak kurum avukatlığı maaşları hakkında bilgisi olanlar bilgilerini paylaşabilirse müteşekkir olurum. Karşı vekalet ücretleri nasıl paylaşılıyor, döner sermayesi olan kurumlardan döner sermaye ödemesi alınıyor mu vb. maaşlar, çalışma saatleri, özlük hakları hakkında pek bir bilgim yok. Böylece kurum avukatlığı isteyen bizim gibi genç meslektaşlar da bu bilgilerden faydalanabilirler.

Şimdiden çok teşekkür ederim paylaşımda bulunan herkese.