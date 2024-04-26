Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Nisan 2024 12:02
SAĞLIK RAPORU HK YARDIM

Merhaba,

Büro memuru olarak işe girmeye hak kazandım kitte. 5 hekimli sağlık raporu istediler. Kulak için işitme normal, 2 khz altı anı düşüş yazılmış. Bu sorun olur mu? Yardımınızı rica ederim

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