Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


26 Nisan 2024 12:05
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI PROMOSYON GÜNCELLEMESİ

Ulaştırma bakanlığı hizmet birimi ayırt etmeksizin promosyon güncellemesi yapmalıdır.


ekremre58
Aday Memur
26 Nisan 2024 13:34

hocam uabde ne olarak çalışıyorsunuz?

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