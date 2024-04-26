Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Nisan 2024 12:42
Sözleşmeliden jandarmaya geçiş hk.

Öncelikle merhaba benim bilgi edinmek istediğim konu şuanda adalet bakanlığına bağlı 4?B sözleşmeli koruma ve güvenlik memuru olarak 5 aydır çalışıyorum şuan jandarma sözleşmeli astsubaylık sınav aşamalarına hak kazandım sınavlarım başarılı geçtiği takdirde 1 senelik süreci tamamlamadan bulunmuş oldum kurumdan istifa edip jandarma bünyesinde sözleşmeli astsubay olarak çalışabilirmiyim net olarak bilgi verilmedi jandarma personel teminden evet olur yanıtını aldım fakat kendi birimimden 1 sene dolmadan istifa edildiğinde cezai süre 1 sene beklemem gerekdiği belirtiliyor net olarak cevap bulamadım yanıtlarsanız teşekkür ederim

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