Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Nisan 2024 12:45
2025 yılı havuz tayinleri

2024 havuz tayinlerinde ben dahil şayet yerleşeyemeyecek arkadaşlar için şimdiden burada hazır olsun? inşallah 2025?e kalmaz herkes gönlünün istediği yere gider?

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