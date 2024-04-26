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Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Nisan 2024 14:05
Öğretmene yumruk atan veli tutuklandı

İstanbul Sarıyer'de, okul koridorunda kadın öğretmene yumruk atan veli A.Ç. tutuklandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir öğretmene yumruklu saldırıda bulunan öğrenci velisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö, sınıfta disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyararak yerini değiştirdi.

Bunun üzerine okula gelen öğrenci velisi A.Ç, koridorda gördüğü öğretmen N.Ö'ye aniden yumruk attı.

Hastaneden darp raporu alan kadın öğretmen, karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, kısa sürede kaçan şüpheli A.Ç'yi yakaladı.

"Kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından gözaltına alınan A.Ç. tutuklandı.


buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
26 Nisan 2024 14:43

Nasıl kinlenip gelmiş insan bile diyemeyeceğim yaratık herif. Bu mu diye sorduktan sonra düşünmeden kadına vuruyor sanki düşman var karşısında. Caydırıcı cezalar olmazsa bunlardan daha çok görürüz.


yakamoz0682
Şef
26 Nisan 2024 15:38

BELKİ ÖĞRETMEN HAKETMİŞTİR.DURDUK YERE KİMSE KİMSEYE CATMAZ.DAHA İKİ DAKİKA ÖNCE KIZIM ARADI TENEFÜSTE KAFASINA VURMUŞ VE TOKAT ATMIŞ.AA PARDON YANLIŞ OLDU DİYE KIZIMDAN ÖZÜR DİLEMİŞ.ŞİMDİ BEN BUNA HESAP SORSAM HAKLIMIYIM DEĞİLMİYİM ACABA...VALLAHİ SOPALIKSINIZ..

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