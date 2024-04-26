İkinci şark dönüşü başlama tarihi önemli mi?

Değerli meslektaşlarım herkese selamlar, iyi görevler.

2006-2008 arası ilk şark görevimde 5 günlüğüne Ankara iline gönderdikleri kurs şarktan sayılmadı ve devrelerimden bir sene geç yan aldım. 14 yıl batıda kaldıktan sonra ikinci şarka geldim.

Şu anda 2022-2024 arası ikinci şark görevindeyim, bir kaç ay sonra tayinciyim kısmetse. Rapor hiç almadım bu iki sene boyunca. Başlama tarihim 21 temmuz 2022 ben şimdi ilişik kesmeler açılır açılmaz atıyorum 21 haziran 2024'te yani bir ay eksik ilişik kessem başıma bir iş gelir mi?

Derece kademeyle işim yok bu yaz son durak olan 1/4 oluyorum.

Korkum sen ikinci şarkını tamamlamamışsın diye ilerde hazırlık gelip yada ara tayin gibi bir olayla kepaze olur muyum?

Bir-bir buçuk ay için endişeli yaşamak istemiyorum diğer yandan da bir an önce batıya dönüp işime gücüme bakmak istiyorum.

İlk kez konu açıyorum uzun yazdıysam affola, değerli yorumlarınızı beklerim.