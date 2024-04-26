Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Nisan 2024 14:23
infaz koruma memuru alımı
infaz koruma memuru alımları ne zaman olur bilgisi olan var mı ?

dca23
Şef
26 Nisan 2024 14:51

bu sene alım yok

Toplam 1 mesaj

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