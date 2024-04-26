Görevde Yükselme İçin Hizmet Süresi Şartı Var Mı?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMaaş müşterisi eft ücretiKariyer Uzmanları Tek Başlık2024 Nisan maaşlarımızı yazalımMemur emeklisine ödenmeyen 12000 tl seyyanen zam temmuzda ödenmeliSeçim Görevlilerinin Ücretleri Ne Zaman Yatar?Nisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.kamudaki mühendisler memursen ile kamusenden istifa için ne bekliyorsunuz?Sağlık Bakanlığında Çalışanların Nöbet Düzenlenmesikoruma ve güvenlik memuru saglık raporu pısıkıyatri
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?