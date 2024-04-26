KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


26 Nisan 2024 15:04
Sağlık öncesi düştüm sıkıntı çıkarırlar mı?

Arkadaşlar soru açık talihsizce düştüm kolumun dış tarafı derim soyuldu kanamadı kabuk bağlamadı sadece derim çizildi derinden ön sağlıkta sıkıntı çıkarırlar mı?


levelup06
Memur
26 Nisan 2024 15:08
sıkıntı olmaz

omer1616t
Aday Memur
26 Nisan 2024 15:19

Hocam bir karış var etrafı kızarık korkuttu açıkçası

levelup06, 32 dk. önce
sıkıntı olmaz
Toplam 2 mesaj

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