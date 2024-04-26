Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Nisan 2024 15:22
Alt bölge hazirana kadar red

İstanbul'dan bitlise (1. Bölge b den 6.bolge b ye ) alt bölge dilekçesi verdim özlük birimi hazirana kadar kapatıldı alt bölge hepsi red geliyor şeklinde bilgi verdi konu hakkında bilgisi olan var mı ?

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