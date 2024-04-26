Öğretmenin platformlara oyun üretmesi yasak mı?

Bir öğretmen play store, app store veya windows tarzı yerlere (yani telefonlara ve bilgisayarlara kısaca) oyun üretip para kazanmayı amaçlarsa bu yasak mıdır?

Kodlamaya biraz aşinalığım var ve yapabiliyorum. Bir oyun kodlasam ve play store'a koysam diyelim, kanunen yasak mı bu? Okuduğum araştırdığım yerlerde öğretmenliğini aksatacak işlerde yer alamaz ve memur, tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek faaliyetlerde bulunamaz denmiş. Ancak ben boş zamanlarımda oturup kodlama yapacağım bilgisayarımda normal. Ne bileyim mal almaya başka şehire gitmeyeceğim ki? Nasıl ki boş zamanlarımda arada bir bilgisayarıma oturup internette dolanıyorsam aynı şekilde bilgisayarıma oturup kod yazacağım. Ve (eğer oyunum tutarsa tabi) ülkeye dışarıdan para bile sokmuş olacağım.

Ne düşünüyorsunuz bu konuda ya da bilgisi olan vs var mı?