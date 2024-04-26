Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Nisan 2024 15:59
B sınıfı ehliyet ile transit tipi araç kullanabilir mi?

iyi günler, B sınıfı ehliyetim mevcut, görev için başka bir ilçeye gitmek amacıyla transit sürücü olarak beni yazmışlar, bildiğim kadarıyla D sınıfı ve src gerekli doğru mudur


Hunter414141
Aday Memur
26 Nisan 2024 16:15
koltuk sayısına bakilior artık, koltuk sayısına göre B Kullanabiliyor. ayrıca SRC zorunlulugu yok.

genelhizmet35
Memur
26 Nisan 2024 16:21
9 diye belirtilmiş ama 15 kişi üstü personel var
Hunter414141, 1 saat önce
koltuk sayısına bakilior artık, koltuk sayısına göre B Kullanabiliyor. ayrıca SRC zorunlulugu yok.

pomem bekleyen masum
Aday Memur
26 Nisan 2024 16:21

Aracın cinsi ne hocam minibüs mü


genelhizmet35
Memur
26 Nisan 2024 16:22
transit 13+1
pomem bekleyen masum, 1 saat önce

Aracın cinsi ne hocam minibüs mü


akbey aslan
Şef
26 Nisan 2024 16:32
B ehliyet kullanır
genelhizmet35, 1 saat önce
transit 13+1

gentelman_fe
Aday Memur
26 Nisan 2024 16:36
aracın ruhsatında minibüs yazıyorsa 2016 yılı öncesi sürücü belgesi sahipleri B sınıfı sürücü belgesi ile bu aracı kullanabilir 2016 yılından itibaren minibüsü kullanmak için D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor kamu personelinin resmi araçları kullanırken

gentelman_fe
Aday Memur
26 Nisan 2024 16:37
Kamu personeli herhangi bir resmeracak olan eken sercanmasına gerek yok

gentelman_fe
Aday Memur
26 Nisan 2024 16:38
Kamu personeline herhangi bir resmi aracı kullanırken src almasına gerek yok

pomem bekleyen masum
Aday Memur
26 Nisan 2024 16:45

Ruhsatta minibüs yaziyor büyük ihtimal minibüs ehliyetin vardır büyük ihtimalle src aranmaz

genelhizmet35, 1 saat önce
transit 13+1

genelhizmet35
Memur
26 Nisan 2024 16:47
sadece B sınıfı var
pomem bekleyen masum, 52 dk. önce

Ruhsatta minibüs yaziyor büyük ihtimal minibüs ehliyetin vardır büyük ihtimalle src aranmaz


Afyonlu0313
Aday Memur
26 Nisan 2024 17:13
minibüs geçiyorsa d1 olması lazım

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
26 Nisan 2024 17:18
yav kim soracak ehliyeti kanki bazgaza ses gelsin uzun yol deneyimi olmayan ehliyeti yeni adamlarda gönderilemez diyorlar da kim bakıyor ki doğuda kapısının kilidi calısmayan tomayla mudehaleler yapardık kapıyı açsalar öleceğiz sigortasız zırhlılarla ne yollara çıktık uzun yollara zırhlı otobüs kullanıyordum ben ehliyet yetersiz olmamasına rağmen besmele çek bin araca allah korur amirin gönderiyorsa git birşey olmaz

kronoskronos
Aday Memur
26 Nisan 2024 17:21

Ehliyetiniz 1 Ocak 2016 öncesi B sınıfı ise minibüs kullanabilirsiniz, 1 Ocak 2016dan sonra ehliyet aldıysanız D1 sınıfı ile minibüs kullanabilirsiniz.

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