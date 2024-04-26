B sınıfı ehliyet ile transit tipi araç kullanabilir mi?

yav kim soracak ehliyeti kanki bazgaza ses gelsin uzun yol deneyimi olmayan ehliyeti yeni adamlarda gönderilemez diyorlar da kim bakıyor ki doğuda kapısının kilidi calısmayan tomayla mudehaleler yapardık kapıyı açsalar öleceğiz sigortasız zırhlılarla ne yollara çıktık uzun yollara zırhlı otobüs kullanıyordum ben ehliyet yetersiz olmamasına rağmen besmele çek bin araca allah korur amirin gönderiyorsa git birşey olmaz

yav kim soracak ehliyeti kanki bazgaza ses gelsin uzun yol deneyimi olmayan ehliyeti yeni adamlarda gönderilemez diyorlar da kim bakıyor ki doğuda kapısının kilidi calısmayan tomayla mudehaleler yapardık kapıyı açsalar öleceğiz sigortasız zırhlılarla ne yollara çıktık uzun yollara zırhlı otobüs kullanıyordum ben ehliyet yetersiz olmamasına rağmen besmele çek bin araca allah korur amirin gönderiyorsa git birşey olmaz