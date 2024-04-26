Sözleşmeli personel işe başlama suresi

Arkadaşlar merhaba sözleşmeli personel olarak ikamet ettiğim şehirden farklı bir şehire atandım 3gun içinde ise baslamam gerektiği söylendi evimi toplamak ,ev aramak vs için hiç vaktim yok 15 günlük bir tasinma süresi hakki sözleşmeli personelde de yok mudur?

Arkadaşlar merhaba sözleşmeli personel olarak ikamet ettiğim şehirden farklı bir şehire atandım 3gun içinde ise baslamam gerektiği söylendi evimi toplamak ,ev aramak vs için hiç vaktim yok 15 günlük bir tasinma süresi hakki sözleşmeli personelde de yok mudur?