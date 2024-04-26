Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Nisan 2024 16:32
Sözleşmeli personel işe başlama suresi
Arkadaşlar merhaba sözleşmeli personel olarak ikamet ettiğim şehirden farklı bir şehire atandım 3gun içinde ise baslamam gerektiği söylendi evimi toplamak ,ev aramak vs için hiç vaktim yok 15 günlük bir tasinma süresi hakki sözleşmeli personelde de yok mudur?

sertsessizler
Aday Memur
26 Nisan 2024 17:04

hocam tebliğ nasıl oldu elinize tebliğ mektubu veya soruşturmanın bittiği üst yazısı hangi tarihse o tarihten 15 gün. bazen kurum tebliğ mektubu gönderdik diyor ama göndermiyor yanlış adrese gönderiyor vs. önemli olan soruşturma bitince atanabileceğinizi söylenen yazı neyse onun yazımından 15 gün. benim bilgim bu yönde


sevgi122333
Aday Memur
26 Nisan 2024 17:06
bana öyle bir yazı gelmedi hocam direk kurumdan personel işlerinden aradılar ve salı günü gelip imza aticaksiniz ve aynı gün başlayacaksınız dediler
sertsessizler, 33 dk. önce

hocam tebliğ nasıl oldu elinize tebliğ mektubu veya soruşturmanın bittiği üst yazısı hangi tarihse o tarihten 15 gün. bazen kurum tebliğ mektubu gönderdik diyor ama göndermiyor yanlış adrese gönderiyor vs. önemli olan soruşturma bitince atanabileceğinizi söylenen yazı neyse onun yazımından 15 gün. benim bilgim bu yönde


sertsessizler
Aday Memur
26 Nisan 2024 17:13

Hocam mehir süresi olur siz o kişinin amiriyle görüşün üst amiri bilir. veya başka bir nedeni varsa şundan der.

sevgi122333, 31 dk. önce
bana öyle bir yazı gelmedi hocam direk kurumdan personel işlerinden aradılar ve salı günü gelip imza aticaksiniz ve aynı gün başlayacaksınız dediler

sevgi122333
Aday Memur
26 Nisan 2024 17:18
anladım hocam teşekkür ederim
sertsessizler, 24 dk. önce

Hocam mehir süresi olur siz o kişinin amiriyle görüşün üst amiri bilir. veya başka bir nedeni varsa şundan der.

Toplam 4 mesaj

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