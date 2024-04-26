Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Nisan 2024 16:50
Ritim bozukluğu ve dilim raporu

merhaba ritim bozukluğu nedeniyle anjiyo olmuştum meslekten önce şimdi sıkıntılarım tekrar başladı tekrar anjio öneriyor doktorlar ritim bozukluğu için dilim raporu alan var mı gece calisiyorum gündüz calistirirlar mi

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