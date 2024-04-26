KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Nisan 2024 17:35
merkezi alimla kpss puanını iki defa kullanabiliyor muyuz ?
Arkadaşlar merkezi alımda farklı unvanlarda puanı ikinci kez kullanabiliyor muyuz? Örneğin merkezi alimla memur olarak atandı. Sonraki merkezi alimla kendi alanına atanma şansı var mı ?

the back of furkan
Memur
26 Nisan 2024 17:54

yok. sadece farklı senenin puanı ile olabilir uygun durum varsa

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