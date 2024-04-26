Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Nisan 2024 18:41
Ekys puanini bu yıl kullanabilirmiyim?

Gecen yil ekys puanimi kullanarak sozluyede girip mudurluk tercihinde bulundum ;ancak hicbir yer gelmedi.Yani bir yere müdür atanamadim.Bu yil gecen yilin ekys puanimi kullananilirmiyim?Cevaplarinizi bekliyorum arkadaslar.

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