Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Nisan 2024 19:30
DANIŞTAY' KARARI BEKLEYENLER

Arkadaşlar memurlar netin editörü SEAT3410 denilen kişi inatla DANIŞTAY başlığı altında konu açılmasını engelliyor, kapatıyor bu editör neden böyle yapıyor şikayet ettim yine bir şey olmadı yetkisini kullanarak ne yapmaya çalışıyor

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