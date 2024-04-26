Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Nisan 2024 19:49
36.000 sağlıkçı ataması hakkında

Sizce 25 sağlık memuru hangi bölümden alınır

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