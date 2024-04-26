Depremde şark olan illere tayin

Osmaniye kilis antep vs. gecen sene depremde dilekçe ile tayin olundu bu illere. bu yıl tayin ne durumda kadro dolu mu normal mi tercihlere gelme ihtimali ne durumdadır?

Osmaniye kilis antep vs. gecen sene depremde dilekçe ile tayin olundu bu illere. bu yıl tayin ne durumda kadro dolu mu normal mi tercihlere gelme ihtimali ne durumdadır?