Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Nisan 2024 20:27
Depremde şark olan illere tayin
Osmaniye kilis antep vs. gecen sene depremde dilekçe ile tayin olundu bu illere. bu yıl tayin ne durumda kadro dolu mu normal mi tercihlere gelme ihtimali ne durumdadır?

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