Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Nisan 2024 20:36
Yoğun bakım sertifikası

arkadaşlar hemşireyim 2013 de yoğun bakım sertfikası aldım. Farklı yerlerden alan bazı arkadaşlarda sertifika bitiş süresi de yazıyormuş arkasında ama benimkinde böyle bişey yok 5 sene geçerli diye biliyorum bu konuda bilgisi olan var mı benim için önemli çünkü ilerde Asm ye geçmek istiyorum özel sertifikası olan geçemez diye bir şey okudum

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