KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Nisan 2024 20:37
İç işleri bakanlığı personel alımı

Tercihler bitti, herkese hayırlı olsun.

Büro personeli alımına kimler kaç puanla başvurdu?


umutlu3467
26 Nisan 2024 20:38

İstanbul, İzmir, Aydın tercih ettim, puan 75


umutlu3467
26 Nisan 2024 20:49

Sizce sonuçlar ne zaman açıklanır?Mülakat zorluk derecesi ne olur?Bilgisi olan paylaşırsa sevinirim.

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