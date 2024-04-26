Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Nisan 2024 20:41
2023 Temmuz KPSS Öğretmen Ataması yapıldı mı ?

Arkadaşlar herkese merhaba, 2023 yılının temmuz ayındaki lisans kpss sınavlarından alınan puanla öğretmenlik ataması yapıldı mı ?

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