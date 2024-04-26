Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


26 Nisan 2024 21:00
Kurumlar arası geçiş

Diyanette imam hatip olarak görev yapmaktayım.4 yıllık ilahiyat mezunuyum.üniversiteye memurluğa geçmek istiyorum,maaş konusunda azalma olurmu.geçen arkadaş varmı.nasıl bir yol izlemeliyim.tesekkurler

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama Kontenjanlarıİptal davası acmak isteyenler burayaEn yüksek net sds ne kadar?özelde çalışan eşin yanına geçiş hakkındaEskişehir Belediyesi SDS miktarıAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar.

Sözlük

Kripto Parası Olan iPhone Kullanıcılarına Acil Uyarı 1 ibibik 1 Kayboluş 1988 2 sundaland 1 Onur tuna 3 bir deli rüzgar 1 kene 2024 1 akrep burcu dolunayı 1 güne bir söz bırak 1 göstergebilim 1

Son Haberler

Hatay'da 2 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındıÖzgür Özel: Beni seven arkamdan gelsinTürkiye Maarif Vakfı'ndan Asya açılımıRekabet Kurulu'ndan 19 teşebbüse soruşturmaBakan Tunç: Belediyecilik demek hizmet demek, icraat demek

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?