Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Nisan 2024 21:40
Yeni Müfredat Yayınlandı

Ilkokuldan başlayarak sınıf tekrarı getireceksin.Bilgiye ulaşma yolunda evlere %50 indirimli internet olmalı.Ders saatini, günü azalt okullarda öğrenciler, veliler birbirini yiyor.


ysuleyman
Aday Memur
26 Nisan 2024 22:00

Açıklamalarla birlikte 66 sayfa olan ortaokul Türkçe (5, 6, 7, 8) müfredatı 272 sayfaya, 80 sayfa olan ortaokul matematik müfredatı 208 sayfaya çıkarılmış.


sancak bayrak
Şube Müdürü
26 Nisan 2024 22:06

Özellikle ortaokul ve liselerde sınıfta kalma olmalı,iki yıl üst üste kalanın okulla ilişiği kesilip, çıraklık okuluna gönderilmeli.matamatik ve ingilizce birinci sınıflardan başlamalı ve ders saatleri daha çok olmalı.


yeni_müdür
Aday Memur
26 Nisan 2024 22:24

Değişen sadece güzel metinler, alımlı cümleler konuları b sınıftan al dğerne koy...Okadar tantana yaptılar ...5.sınıfların nasıl olacağı belli değil , ingilzce le ilgli hiç bir şey yok..Hangi sınıfta hangi dersler kaç saat olacak bir de onu bekleyeceğiz


Beytulmakdis
Memur
26 Nisan 2024 22:43
Zorunlu eğitim kaldırılmadıkça beşinci sınıftan sonra mesleki ortaokullara yönlendirilmedikçe 1000 kere de değiştirseler müfredatı hiçbir şey değişmeyecek!

ziya64
Şube Müdürü
26 Nisan 2024 23:00

yeni müfredatı anlayana kadar diğer yeni müfredat gelir zaten


Kagiş
Müsteşar
26 Nisan 2024 23:03

Hep yaptığımız gibi her şeyi bilgisayardan(internet) indirir gerekli düzeltmeleri yapar ve ilgili mercilere verir geçeriz!! Yıllardır prosedürle, formalitelerle uğraşmaktan bu hale geldik ne yazık ki! Bize ne kadar çok angarya çıkarılırsa biz de o kadar çok kolayına kaçarız! İnsanın doğası böyledir! Sayfalarca hazırlanmış bir taslağı kim ya da kaç kişi dikkatle okuyup inceleyecek Allah aşkına!!)) Hani nerede eğitimde ekonomiklik ilkesi?

Biz projeden, sosyal etkinlik adı altında bir sürü ıvır zıvır işten bıktık diyoruz ama galiba anlatamıyoruz, anlaşılamıyoruz!

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