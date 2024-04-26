Yeni Müfredat Yayınlandı

Hep yaptığımız gibi her şeyi bilgisayardan(internet) indirir gerekli düzeltmeleri yapar ve ilgili mercilere verir geçeriz!! Yıllardır prosedürle, formalitelerle uğraşmaktan bu hale geldik ne yazık ki! Bize ne kadar çok angarya çıkarılırsa biz de o kadar çok kolayına kaçarız! İnsanın doğası böyledir! Sayfalarca hazırlanmış bir taslağı kim ya da kaç kişi dikkatle okuyup inceleyecek Allah aşkına!!)) Hani nerede eğitimde ekonomiklik ilkesi?

Biz projeden, sosyal etkinlik adı altında bir sürü ıvır zıvır işten bıktık diyoruz ama galiba anlatamıyoruz, anlaşılamıyoruz!