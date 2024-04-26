Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


26 Nisan 2024 22:58
Ceza iptal davası açtım kazandım iftira davası açabilir miyim?

Okul müdürüne söylemediğim bir söz hakkında sırf müdür yardımcısının yani tek bir kişinin ifadesine göre kınama cezası verildi.Bende cezanın iptaline ilişkin idare mahkemesine dava açtım ve kazandım.Mahkeme delil olmadığına tanıkların ifadelerine ve hakkaniyete uygun olmadığı yönünde cezanın iptalini istedi.Simdi ben ortada hiç bir delil ve kanıt yokken hatta benim ceza almamı sağlayan hakaret cümlesini duymadığını söyleyen onlarca tanık varken bana ceza veren ilçe milli eğitim müdürü ile müfettişleri şikayet edip bana iftira atan müdür yardımcısına dava açabilir miyim

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