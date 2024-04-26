Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


26 Nisan 2024 23:48
Tarım bakanlığı sözleşme imzaladımız gün mü sonraki gün mü iş başı oluyor

Arkadaşlar pazartesi sözleşme imzalıcam o gün iş başı yapar mıyım ertesi gün mü yoksa salı mı iş başı

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