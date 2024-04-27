bir mum vaşka bir mumu aydınlatarak ışığından hiç bir şey kaybetmez

sağlık yönetmeliğinin 8. maddesi; safra kesesi yollarının açıklaması (safra kesesi poliplerinin 10 mm'den küçük ve sayısının iki ve daha az olması sağlam kabul edilir) şeklinde geçmekte fakat parantez içerisinde (dış kaynaktan alınan subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli er ve öğrenci alımına engel değildir) şeklimde geçmekte 2023 yılında spor ve fizik mülakatlarını başarılı bir şekilde geçtikten sonra sağlık raporu almam gerektiğin de hastanede ki doktor safra kesesinde bir kaç adet polip gözlemlendi açıklamasını yazdı heyete girdim astsubay olur raporunu aldık süreci takip ederken raporumun tekrar hastaneye yollandığını öğrendim bir kaç adet polip ifadesinin açılması gerektiğine dair tekrar ultrason a girdim doktor 3 tane var diyince heyettekiler bu maddeye istinaden astsubay olur raporumu OLAMAZ olarak değiştirdiler. istersen itiraz edebilir farklı bi hastanede tekrar heyete girebilirsin ama baş hekim boşuna uğraşma değişmez dedi bende uğraşmadım 2024 yılındaki jandarma astsubay a başvurdum tekrar sürece dahil oldum sizce tekrar sağlıkta bu saçma sebepten elenir miyim bunu düzeltmenin bir yolu yok mu bilem deneyimlemiş biri aydınlatırsa çok mutlu

sağlık yönetmeliğinin 8. maddesi; safra kesesi yollarının açıklaması (safra kesesi poliplerinin 10 mm'den küçük ve sayısının iki ve daha az olması sağlam kabul edilir) şeklinde geçmekte fakat parantez içerisinde (dış kaynaktan alınan subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli er ve öğrenci alımına engel değildir) şeklimde geçmekte 2023 yılında spor ve fizik mülakatlarını başarılı bir şekilde geçtikten sonra sağlık raporu almam gerektiğin de hastanede ki doktor safra kesesinde bir kaç adet polip gözlemlendi açıklamasını yazdı heyete girdim astsubay olur raporunu aldık süreci takip ederken raporumun tekrar hastaneye yollandığını öğrendim bir kaç adet polip ifadesinin açılması gerektiğine dair tekrar ultrason a girdim doktor 3 tane var diyince heyettekiler bu maddeye istinaden astsubay olur raporumu OLAMAZ olarak değiştirdiler. istersen itiraz edebilir farklı bi hastanede tekrar heyete girebilirsin ama baş hekim boşuna uğraşma değişmez dedi bende uğraşmadım 2024 yılındaki jandarma astsubay a başvurdum tekrar sürece dahil oldum sizce tekrar sağlıkta bu saçma sebepten elenir miyim bunu düzeltmenin bir yolu yok mu bilem deneyimlemiş biri aydınlatırsa çok mutlu