Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Nisan 2024 00:37
Aile Bildirimi Hakkında

Merhaba arkadaşlar, geçenlerde çocuk yardımı için aile bildirimi doldurup okuldaki memura verdim. Bugün e-devlete baktığımda bir değişiklik göremedim. Ben de e'-devlet üzerinden yeniden form doldurdum. Burada asgari geçim indirimi diye de bir şey görüyorum. Çalışan eşim için "yararlanmıyor" yazıyor. Bu bilgi doğru mudur, bir de çocuk yardımı için formu biz mi doldurmaliyiz yoksa kuruma verdiğimiz formun işlenmesini beklemeliyiz anlamadım.

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