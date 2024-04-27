Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Nisan 2024 01:14
Maaş icrası

Abilerim kardeslerim cok bunalimdayim kendimi cok kotu bir durumun icine soktum hayattan tat lezzet alamiyorum.Kinamadan yardimci olmak yol gosterilmesi icin size danismak istiykorum. Kredi kartalarina 310.000 tl ve geri kalan banka kredisi olmak uzere toplam 1 milyon borcum var maasim 50.000 suanda icraya giricem 2-3 ay sonra. Sizce bu borcun odenme ihtimali var mi 5 yili bile gozden cikarttim yeter ki umut olsun onumu gorebilecegim bir durum olussun. Yaptik bir hata,hayatima son vermeden kurtulus yolu var mi sizce bu denli yuklu icra borcuna girip odeyebilen oldu mu kapanir mi lutfen bsyler yazin :(


KingJames1
Aday Memur
27 Nisan 2024 01:28
bu borç icrayla bitmez

orman05
Şef
27 Nisan 2024 01:33
arac falan varsa sat ödeyebildigini ode

Kirilmazcam
Daire Başkanı
27 Nisan 2024 01:35

Hayatına son vermek ne demek. Ölünce kimsenin umurunda olmazsın 2 gün sonra unutulursun. 4 te 3 maaşla yaşamak ölmekten daha iyi. Kafanı çalıştır. Borcun 20 aylık maaşın. Yarısı ile geçin yarısı ile borç öde. İcraya düşmemeye çalış. Krediler 90 gün geriden gelebiliyor. Ona göre de ödeme yapabilirsin. Temmuzda maaşın 60 bin ocakta 80 bin olur. Neye bulaştıysan ondan kurtul emin ol borcun biter.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş müşterisi eft ücretiKariyer Uzmanları Tek BaşlıkKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.Seçim Görevlilerinin Ücretleri Ne Zaman Yatar?2024 Nisan maaşlarımızı yazalımkamudaki mühendisler memursen ile kamusenden istifa için ne bekliyorsunuz?Görevde Yükselme İçin Hizmet Süresi Şartı Var Mı?2025 Ocak zam ?Pasif gelir

Sözlük

akrep burcu dolunayı 1 ağlayan çayır 1 bir deli rüzgar 1 sezen aksu çalıyor 2 yarma aşı 1 Düşünceye olan eğilimin artması 1 çöl tozu 1 kene 2024 1 Boğa burcu 4 ibibik 1

Son Haberler

Günümüzde borçlanma yapmak emekliliğe ne derece katkı sağlar?27 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıklarıDeprem bölgesindeki bazı illerde mücbir sebep hali uzatıldıAnkara'daki teleferik sistemi 'süresiz' olarak kapatıldıDans eden kadının videosunu çekip paylaşan şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?