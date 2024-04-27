Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Nisan 2024 01:56
Amircilik taslayan ikm

Birimlerde daha eski olan personelin yeni gelene amircilik oynamasına karşı ne yapılmalıdır? İkisi de aynı staüde memur olmasına karşın eski olanın yeniye ayak işleri yaptırmaya kalkması nasıl önlenir?

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