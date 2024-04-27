Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Nisan 2024 02:03
Sağlık özrü ibare

Merhaba arkadaşlar bulunduğum ilde hastane işlevsiz olduğu için hastalığım tedavi edilemiyor

Saglik kurulundan rapor aldım ancak raporda

"Gorev yaptığı ilde tedavisi uygun değildir "

Yazılmış.

Mümkün değildir yerine uygun değildir yazılması sıkıntı çıkartır mi

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