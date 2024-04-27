Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Nisan 2024 09:21
pedagojik formasyon
pedagojik formasyonun yüksek lisansa denk geldiği yazıyor memurlukta formasyonun dereceye etkisi varmıdır

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
27 Nisan 2024 10:24
formasyonun kademe dereceye etkisi yok

Redwhit
Aday Memur
27 Nisan 2024 11:07
tesekkurler bilgi için
iyilikiyidir01, 1 saat önce
formasyonun kademe dereceye etkisi yok
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Trafikçilere bayram ödüllendirmesiEgm fetö idari soruşturma27 Aralık'ta açığa alınan memurlarTrafik taltifi ne zaman hesaplara yatırılırPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıB sınıfı ehliyet ile transit tipi araç kullanabilir mi?2024 genel atama dönemi26 Nisan açığa alınanlarEş durumu mazeret atamasıBankalar kredi vermiyor

Sözlük

sezen aksu çalıyor 3 göstergebilim 1 bir deli rüzgar 1 Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Farklılıklar 3 alt metin 1 ağlayan çayır 2 çift taraflı paça telası 1 akrep burcu dolunayı 1 kene 2024 1 yarma aşı yemeği 1

Son Haberler

KDK'dan ÖSYM'ye engelli öğrenciye ek süre verilmesi tavsiyesiİşte kira getirisi en yüksek şehirler! Dikkat çeken Ankara detayıDursun Özbek adaylığını açıkladıAntalya merkezli 'Sibergöz-35' operasyonlarında 48 şüpheli yakalandıYolcu otobüsünde seyir halindeyken şoför değişimi

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?