Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Nisan 2024 09:21
Pedagojik formasyonun yüksek lisansa denkliği

pedagojik formasyonun yüksek lisansa denk geldiği yazıyor memurlukta formasyonun dereceye etkisi varmıdır


iyilikiyidir01
Şube Müdürü
27 Nisan 2024 10:24
formasyonun kademe dereceye etkisi yok

Redwhit
Aday Memur
27 Nisan 2024 11:07
tesekkurler bilgi için
iyilikiyidir01, 7 saat önce
formasyonun kademe dereceye etkisi yok
Toplam 2 mesaj

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