Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Nisan 2024 10:29
Memurluktan istifa

usulsüz istifa edicem.

Bir yıl sonra pişman olursam geri dönüş aşamaları nedir?

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