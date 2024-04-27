Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Nisan 2024 10:37
Yolluk yatmadı

Ocak ayında iller arası tayinle yer değiştim.

Yolluk hala yatmadı.

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